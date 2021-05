La cestista influencer Valentina Vignali in giro per Gubbio - Tuttoggi

La 29enne ha postato foto e storie sul suo profilo Instagram "Le salite sono un po' una mazzata ma il panorama merita!"

Valentina Vignali per le vie del centro storico di Gubbio. La maggior parte delle regioni tornano gialle e già un vip ha trovato occasione per visitare la Città dei Ceri.

La 29enne cestista, modella e influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha trascorso l’ultimo giorno di aprile tra i vicoli caratteristici delle abitazioni di pietra, postando anche alcune foto e stories della gita in Umbria su Instagram.

Proprio in una di quest’ultime Valentina Vignali, percorrendo la “ripida” via Sant’Ubaldo insieme al fratello e ad alcuni amici, esclama: “Le salite sono un po’ una mazzata ma il panorama merita!”. Eloquente anche il suo commento al post: “I love you Italia!”.

Un segnale sicuramente incoraggiante per Gubbio, il cui fascino medievale, a quanto pare, continua sempre ad attirare numerosi turisti e vip anche in questo primo weekend di riaperture.