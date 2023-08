Vip americano sbarca in Umbria con 28mila euro di contanti, multato dalle Dogane - Tuttoggi.info

Vip atterra a Perugia dal New Jersey con migliaia di contanti non dichiarati nel bagaglio a mano, controllato dal personale Adm e multato

E’ arrivato in Umbria, all’aeroporto “San Francesco di Assisi”, con oltre 28mila euro di contanti (ma anche dollari) non dichiarati nel bagaglio a mano: per questo un vip americano è stato multato dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sezione aeroportuale.

Il personaggio famoso statunitense (sulla cui identità vige il massimo riserbo) è atterrato a Sant’Egidio domenica con un aereo-taxi proveniente dal New Jersey.

Una volta superata la barriera doganale, i funzionari Adm, di fronte ad alcune risposte non esaustive del vip americano turista in Umbria, hanno verificato il bagaglio in cui erano riposte banconote in euro e dollari, per la maggior parte in tagli da 50 e 100, per un ammontare pari a 28.099 euro non dichiarati appunto al momento dello sbarco. Lo statunitense si è avvalso dell’istituto della oblazione con il pagamento immediato di una percentuale sul denaro contante eccedente la soglia consentita di 10 mila euro: nella fattispecie lo statunitense ha versato la somma di 2.714 euro.

ADM e GdF ricordano che a partire da giugno 2021 è in vigore il Regolamento UE 1672/2018 relativo al controllo sul denaro contante in entrata e in uscita dall’UE. Tale normativa conferma il limite della soglia dei 10 mila euro, oltre la quale si rende obbligatoria la prevista dichiarazione doganale valutaria. L’importo viene calcolato sulla base del denaro contante al seguito del passeggero e anche sulla base di assegni, assegni turistici (traveller’s cheque), titoli al portatore, ordini di pagamento senza aver specificato il beneficiario, ma anche sulle monete d’oro con un tenore in oro di almeno il 90%, lingotti d’oro, pepite, aggregati con tenore in oro di almeno il 99,5% (cd. oro 24 carati), carte prepagate non nominative non collegate a un conto corrente. I viaggiatori possono comunque acquisire tutte le informazioni del caso consultando il link https://www.adm.gov.it/portale/carta-doganale-viaggiatore dal quale è possibile scaricare una App dedicata a chi viaggia.

(foto di repertorio)