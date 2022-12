Violenza sulle donne, bilancio positivo per le iniziative a Cascia

La seconda giornata del 25 novembre è iniziata con l’inaugurazione della panchina gialla per ricordare ai bambini che nessuna forma di bullismo è ammessa. La parte conclusiva si è svolta presso la Sala della Pace con l’ intervento della criminologa Roberta Bruzzone ma anche di altre importanti autorità civili e religiose, tra cui la presenza dell’Arcivescovo Boccardo.

“Cascia da molti anni – afferma Del Piano – è sensibile a questo tema, dimostrando con varie iniziative di voler far passare il valore del rispetto già attraverso i banchi di scuola. Credo fermamente che lavorare in squadra con l’amministrazione, le famiglie, la scuola e la comunità, sia un modo efficace per costruire una società migliore”. Gli studenti sono stati molto partecipi e coinvolti ed hanno posto ai diversi relatori domande, dubbi e chiesto quali percorsi seguire per evitare di cadere nella trappola della violenza.

Per l’occasione la Basilica di Santa Rita, è stata illuminata per tre giorni di rosso, anche questo “per rafforzare il lavoro che viene portato avanti dalla città”.