 Violenza sessuale di gruppo in piazza, accolta richiesta di rito abbreviato per i tre imputati - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Violenza sessuale di gruppo in piazza, accolta richiesta di rito abbreviato per i tre imputati

Davide Baccarini

Violenza sessuale di gruppo in piazza, accolta richiesta di rito abbreviato per i tre imputati

Gio, 02/07/2026 - 12:23

Condividi su:

Avranno lo “sconto di pena” previsto dal rito alternativo, ma dovranno attendere la fine dell’estate per conoscere il proprio destino giudiziario. I tre uomini accusati dell’aggressione della scorsa estate, nel cuore di Gubbio, verranno infatti tutti giudicati con il rito abbreviato.

Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Perugia Valeria Casciello, accogliendo l’istanza dei legali degli imputati e aggiornando il calendario all’udienza del prossimo 9 settembre, giorno in cui è attesa anche la sentenza. Sul banco degli imputati siedono due fratelli originari di Nardò (Lecce), di 37 e 44 anni, e un gualdese di 43 anni. Le accuse formulate dalla pm Laura Reale sono pesantissime e delineano una notte di ordinaria follia: violenza sessuale di gruppo, tentata rapina e lesioni personali.

La vicenda risale alla notte tra il 4 e il 5 settembre 2025, in Piazza Quaranta Martiri, a Gubbio. Secondo la ricostruzione della Procura, le vittime – una donna di 36 anni e un amico di 46, entrambi eugubini – sarebbero cadute in una vera e propria imboscata. La giovane sarebbe stata bloccata e spinta con forza contro una vettura, per poi subire palpeggiamenti e baci violenti. Per neutralizzarne la reazione e impedirle di urlare, gli aggressori le avrebbero chiuso la bocca, colpendola inoltre con uno schiaffo al volto.

In quel momento il 46enne avrebbe tentato una disperata reazione per difendere l’amica, finendo però nel mirino del branco. L’uomo è stato preso a calci e pugni anche dopo essere stramazzato al suolo. Non solo: gli indagati avrebbero cercato di rapinarlo del denaro in suo possesso, intimandogli di andarsene e minacciando di pestarlo a morte. Un’azione interrottasi solo grazie all’improvviso arrivo di alcuni passanti, che ha messo in fuga i tre aggressori.

Nel corso dell’udienza preliminare di ieri (1° luglio), i due amici aggrediti si sono costituiti formalmente parti civili. La 36enne, assistita dall’avvocato Francesca Pieri, ha avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 50mila euro mentre l’amico, difeso dall’avvocato Luigi Santioni, ha invece formalizzato una richiesta di 20mila euro per le lesioni patite.

Attualmente, per quanto riguarda gli indagati, il fratello maggiore (44 anni) si trova già ai domiciliari con braccialetto elettronico in Puglia dopo un pronunciamento del Riesame ad aprile. Il fratello minore (37 anni) è invece recluso nel carcere di Prato mentre il terzo uomo è ristretto nel penitenziario perugino.Per quest’ultimile difese hanno richiesto i domiciliari. Su tale punto, la gup Casciello deciderà nei prossimi giorni.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Assisi, nuova (scenografica) perdita d’acqua: esplode un geyser a San Pietro | VIDEO

Città di Castello

Nasce la nuova Scuola di Italiano per stranieri, sede sarà in via San Florido

Città di Castello

Sequestrato “Casale dello Spirito” della presunta setta, sigilli anche su auto e terreni

in umbria

gli ultimi pubblicati

Gubbio e Gualdo

Violenza sessuale di gruppo in piazza, accolta richiesta di rito abbreviato per i tre imputati

Spoleto

Festival di Spoleto: un museo diffuso urbano per raccontare la storia della manifestazione

Terni

Viale Brin, controlli su esercizi commerciali, due denunce e espulsioni

Gubbio e Gualdo

Sigfrido Ranucci e Luisa Impastato a Costacciaro (PG) per Notti d’Autore

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!