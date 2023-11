Violenza contro le donne, la prevenzione si fa a scuola con la formazione degli insegnanti - Tuttoggi.info

A Gualdo Cattaneo un progetto speciale sulla violenza di genere grazie a Comune, scuola e Liberamente Donna

“Lavorare ogni giorno sulle azioni di prevenzione e contrasto al terribile fenomeno della violenza contro le donne, che è in costante aumento, è un impegno che continuiamo a portare avanti con azioni concrete oltre le ricorrenze: ecco perché da lunedi 6 novembre inizieremo un percorso di formazione rivolto agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo per sensibilizzare il mondo dell’istruzione, offrire strumenti conoscitivi e di intervento, informare sui servizi che sono a disposizione nel territorio”.

Il vice sindaco con delega ai servizi sociali ed alle pari opportunità Sabrina Annibali presenta così l’iniziativa che sarà messa in campo nel mese di novembre dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Liberamente Donna e l’istituto comprensivo di Gualdo Cattaneo.

Con il finanziamento da parte della Regione Umbria finalizzato ad attuare azioni a contrasto alla violenza di genere, oggi partirà il primo modulo di formazione di un percorso che si articolerà attraverso due successivi incontri tematici fino alla fine del mese. Il progetto è stato coordinato dall’assessore Sabrina Annibali e dalla responsabile dei Servizi Sociali e istruzione del Comune di Gualdo Cattaneo Stefania Bertinelli, in collaborazione con Liberamente Donna, associazione che opera con un proprio sportello antiviolenza all’interno del territorio gualdese attivato nel 2020, e con le professionalità impegnate nell’attività del Centro. Un gruppo di 18 insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo , lavorerà nella prima giornata con le docenti formatrici.

“Un tema forte, – commenta la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo, la

Stefania Venturi – importante quello della prevenzione della violenza di genere: è un bene che sia

affrontato a scuola, da professionisti attraverso una maggiore conoscenza delle strategie utilizzabili

e dei servizi presenti sul territorio. Strumenti che rafforzano e consolidano il ruolo dirimente che la scuola ha nel costruire un rafforzato senso di autodeterminazione. Come comunità educante abbiamo quindi accolto con entusiasmo la proposta dell’amministrazione comunale. È senza dubbio una significativa opportunità di crescita personale e professionale e anche un bel segnale di coesione istituzionale”.

“Per la prima volta, attiviamo nel territorio – conclude l’assessore Annibali – un progetto ambizioso e di forte valenza culturale e sociale su cui puntiamo fortemente grazie anche alla collaborazione con il nostro Istituto Comprensivo e la Dirigente Scolastica Dott.ssa Venturi, per un’attività di formazione finalizzata alla prevenzione della violenza sulle donne, prefiggendoci di raggiungere uno degli obiettivi ritenuti indispensabili dai tavoli di monitoraggio che come amministrazione comunale abbiamo costituito a partire dal nostro insediamento nell’ambito della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” “.

Lo sportello Liberamente Donna di Gualdo Cattaneo è aperto il martedì dalle 10 alle 13 (tel. 0742.718751, negli stessi orari). E’ attivo anche un numero di cellulare operativo 24 ore su 24: 389.2114733