Violentissimo scontro tra furgone e auto, un morto e una ragazza grave

L'auto - che si è scontrata con un furgone di una ditta di trasporti - risulta completamente distrutta e una persona è purtroppo deceduta

Un violentissimo scontro tra un furgone ed un’auto si è verificato questa mattina (24 settembre) lungo la Ss75 Centrale umbra. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 all’altezza di Ospedalicchio di Bastia Umbra, in direzione Foligno. Poco più avanti rispetto a quel punto è presente un restringimento di carreggiata per lavori.

Sul posto si stanno portando i soccorsi: automedica del 118, vigili del fuoco di Perugia e polizia stradale. L’auto – che si è scontrata con un furgone di una ditta di trasporti – risulta completamente distrutta. Purtroppo una persona – si tratterebbe di un uomo – è morta. Una ragazza, invece, è stata trasportata in ospedale in “codice rosso”, dunque in gravissime condizioni.

Nell’incidente sono stati coinvolti altri 5 veicoli.

Lungo la superstrada si è formata una coda di diversi km in direzione Foligno. Le auto vengono fatte uscire dalla superstrada a Ospedalicchio e deviate sulla viabilità alternativa.

Articolo in aggiornamento