Violenta lite, una 25enne si difende con un coltello e ferisce 33enne: denunciati entrambi

Ai poliziotti hanno riferito che, a seguito di una discussione per futili motivi, poi degenerata, era nata una violenta lite. La 25enne ha raccontato che, per difendersi dall’uomo e farlo desistere, aveva afferrato un grosso coltello da cucina ferendolo ad una mano.

A quel punto, un’amica che era presente, spaventata dall’accaduto aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari per le cure del caso, gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria la 25enne per il reato di lesioni personali aggravate e il 33enne per il reato di lesioni personali. Il coltello, invece, è stato sottoposto a sequestro.

(foto di repertorio)