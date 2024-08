Villa Montesca, quasi 4 milioni per la riqualificazione | Ex scuola Montessori ospiterà turisti - Tuttoggi.info

Sono stati annunciati ieri mattina (1 agosto) – dall’assessore regionale al Patrimonio Paola Agabiti – investimenti di circa 4 milioni per riqualificare il complesso di Villa Montesca, a Città di Castello.

I lavori – già partiti a dicembre 2023 – saranno possibili grazie ai 2 milioni provenienti al Fondo di Sviluppo e Coesione (erogato dal Governo) e al milione e 700 mila euro del PINQUA Alta Umbria 2030, che permetteranno la riqualificazione e il riutilizzo strategico sia dell’edificio principale che degli immobili “ex Foresteria” ed “ex Montessori”.

Per quest’ultimi avrà luogo un intervento di restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso: il primo sarà una sede polivalente, prettamente vocata ad attività artigianali mentre l’ex scuola Montessori – dove la celebre pedagogista diede gli ultimi ritocchi al proprio metodo sull’educazione infantile – ospiterà almeno 20 camere per accogliere turisti e pellegrini sulla via di Francesco. La fine dei lavori è prevista per marzo 2026.

I 2 milioni dei fondi Fsc saranno invece impiegati nel recupero e valorizzazione della Villa, implementando la sua funzione di Centro studi con servizi e strumenti all’avanguardia per la formazione e le ricerche in campo educativo e didattico, proprio come l’avevano pensata e voluta in origine – nella seconda metà dell’800 – i Baroni Franchetti. In questo caso i lavori sull’immobile – di proprietà della Regione assieme ai suoi 4 ettari di parco – partiranno solo nel 2025.