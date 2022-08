Videosorveglianza al parco Mola di Bernardo, Pd "Che fine ha fatto il progetto?" - Tuttoggi

Parco nel degrado

Ad oggi tuttavia non c’è traccia del progetto e ci si chiede non solo se e quando verrà portato a termine, ma anche cosa si farà per preservare gli arredi presenti nell’area da usi impropri e vandalismo. Il parco non è nuovo alle polemiche che al contrario nell’ultimo periodo sono aumentate: dalla rimozione dei cestini dei rifiuti (con conseguenti proteste da parte dei cittadini), alla mancata cura del luogo pubblico con conseguenti disagi.

Di Alessia Marchetti