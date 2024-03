Viaggi, scoprire l’Umbria a bordo di una macchina speciale - Tuttoggi.info

L'umbria è una tappa perfetta per un viaggio in auto tra le sue tante bellezze

Oggi vi proponiamo un itinerario che percorre delle mete umbre davvero speciali attraversando vari borghi dal Lago Trasimeno per poi scendere fino allo spoletino, avendo come punto di massima altezza la cima di Tuoro sul Trasimeno, in cui avrete una vista unica. Da qui, possiamo agilmente – grazie ad una macchina in grado di reggere anche strade fuori città, oltre a vantare la comodità di una city car attenta alla mobilità sostenibile – arrivare ad Umbertide, dove possiamo ammirare le mura del centro storico quasi bagnate dalle acque del Tevere.

Ci incamminiamo verso Perugia, capoluogo di regione in cui le attrazioni turistiche quasi si sprecano. Consigliamo la mostra alla Galleria Nazionale “L’enigma del Maestro di San Francesco” che getta luce sullo stil novo del Duecento umbro, visitabile fino al 9 giugno 2024. Se vogliamo restare in strada, suggeriamo la contrada verso i Conservoni di Monte Pacciano, in cui un tempo veniva raccolta l’acqua che alimentava l’acquedotto perugino. Il punto più alto che possiamo raggiungere in macchina è Al Posto Bello, una delle mete obbligatorie, che ci garantisce una vista su Perugia che pochi altri belvedere possono eguagliare.

A bordo di una Smart #3 il tetto panoramico consente di ammirare l’ambiente che ci circonda. E in Umbria c’è tanto da guardare con il naso all’insù. Inoltre, il display centrale da 12,8’’ con opzioni di light ambient, illumina gli interni garantendo un’atmosfera speciale anche dentro l’abitacolo. Arriviamo ad Assisi dove prosegue l’interesse culturale, fra l’Oratorio dei Pellegrini, l’Eremo delle Carceri, la stracitata Basilica di San Francesco e via dicendo.

Il nostro viaggio è sempre più comodo grazie alla nostra Smart #3, spaziosa, luminosa, confortevole sia in estate che in inverno Con la pompa di calore a basso consumo garantisce riscaldamento o raffreddamento sempre efficienti. Incamminiamoci verso Rasiglia, detta anche Borgo dei Ruscelli, nella quale è d’obbligo dare un occhio al centro storico, seguendo attrazioni uniche come le Cascate del Menotre. I piccoli canali d’acqua che attraversano la cittadina contribuiscono a renderla davvero speciale, nonché continua fonte di turismo.

Dopodiché, proseguiamo godendo del sistema Audio Beats che ci permette di immergerci nelle nostre canzoni preferite, alla volta di un paese che si trova accanto a dove siamo, ovvero Sellano. Qui potremo visitare posti immersi nella natura come il meraviglioso Lago Loch Ness (tipico nome che negli anni ’80 era solito dare a laghetti di questo tipo) in cui si pratica anche pesca sportiva, e il vicinissimo Lago di Vici che – seppure possa essere pericoloso per la presenza di vipere – risulta uno degli scorci più belli che si possano sbirciare in Umbria. Ma soprattutto attesissima l’apertura del ponte tibetano, ovvero il ponte pedonale sospeso “più alto d’Europa”.

Proseguiamo alla volta delle Fonti del Clitunno. Non c’è bisogno di preoccuparsi della batteria, perché ciascuna Smart #3 è dotata di varie funzioni di connettività intelligenti. Inoltre possiamo verificare lo stato della nostra macchina dal telefono, e l’App reindirizza subito alle stazioni di ricarica più vicine. Eccoci arrivati a destinazione. Diecimila metri quadrati di specchio d’acqua limpida. Siamo a metà strada fra Foligno e Spoleto. Ci piace immaginare questo paradiso umbro come tappa perfetta per spegnere la nostra Smart #3, e rilassarci qualche oretta in compagnia dei cigli, delle anatre, e di tutta la bellezza naturalistica che ci avvolge.

Si tratta di un viaggio che impegna un’intera giornata, ma siamo sicuri che sarà indimenticabile.