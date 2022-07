Al via sostituzione contatori dell'acqua in 3 Comuni della Fascia | Info utili - Tuttoggi

L’intervento sarà eseguito da un incaricato dell’Azienda A&G Riscossioni S.p.A. e sarà facilmente riconoscibile dai contrassegni posti sia sul vestiario che sulle auto di servizio. La sostituzione dei vecchi misuratori sarà effettuata gratuitamente, senza nessun addebito di costi e non comporterà alcun intervento sull’impianto privato.

La presenza degli utenti al momento della sostituzione non è dunque necessaria tranne quando il contatore sia posto in proprietà privata: in questo caso, infatti, sarà necessario consentire l’accesso degli operatori all’interno della proprietà ma sempre ai soli fini della sostituzione. Durante l’intervento verrà effettuata una breve interruzione dell’erogazione idrica presso l’utenza di pochi minuti.

Nelle settimane successive, ciascun utente riceverà comunicazione relativa alla sostituzione effettuata con le foto del vecchio e del nuovo misuratore (dal quale poter leggere i valori del numeratore e il numero di matricola). Nel corso delle sostituzioni dei contatori, i tecnici adotteranno tutte le disposizioni di precauzione emesse dal Ministero della Salute e relativi aggiornamenti, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19. Per informazioni o chiarimenti: Call Center gratuito da fisso 800.00.55.43 o da cellulare 075.501.43.01; per eventuali disservizi Numero Verde Guasti 800.25.04.45