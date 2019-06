Via libera in Senato al decreto Sblocca cantieri, c’è la “norma Spoleto”

share

Via libera in Senato al decreto “sblocca cantieri” e con esso alla cosiddetta “norma Spoleto”, l’emendamento che permetterà al Comune umbro di utilizzare gran parte dei fondi dell’avanzo vincolato in bilancio finora congelato. Bisognerà comunque attendere l’approvazione definitiva alla Camera dei deputati, che dovrà avvenire entro il 17 giugno pena la decadenza del decreto legge stesso.

A presentare l’emendamento, che riguarda i Comuni del cratere sismico del 2016 con popolazione superiore a 30mila abitanti, era stato il senatore Luca Briziarelli (Lega). Il testo, approvato anch’esso nel corso della votazione che si è svolta a Palazzo Madama, permetterà al Comune di Spoleto di poter utilizzare una consistente parte dell’avanzo vincolato.

Grazie al provvedimento, spiega Briziarelli, “l’Amministrazione comunale potrà utilizzare 5 milioni di avanzo di amministrazione per interventi specifici di messa in sicurezza di strade e infrastrutture comunali”.

Quella che era stata ribattezzata “Norma Spoleto” era stata fortemente incalzata dal sindaco Umberto de Augustinis, fin dal marzo scorso in occasione dell’incontro con i rappresentanti sindacali, che l’aveva giudicata necessaria per permettere all’Ente di recuperare capacità di spesa. “È senza dubbio una notizia positiva per Spoleto e per la nostra comunità – è il commento di de Augustinis – Abbiamo tutti lavorato con grande serietà e senso di responsabilità per l’ottenimento di questo risultato. Ringrazio il senatore Briziarelli e tutti coloro che hanno dimostrato attenzione e cura per la città di Spoleto, che vive un difficile momento dovuto al terremoto e ad una crisi economica diffusa”.

🏗 A SPOLETO RISORSE PER STRADE E INFRASTRUTTURE GRAZIE ALLO "SBLOCCA CANTIERI" 🏗Oltre a risolvere i problemi creati dal terremoto, risolviamo anche quelli ereditati dalla cattiva amministrazione del Pd. Grazie all'emendamento che ho presentato e che è stato approvato oggi, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare 5 milioni di avanzo si Amministrazione per interventi specifici di messa in sicurezza di strade e infrastrutture comunali. Ecco il mio intervento in aula👇 Pubblicato da Luca Briziarelli – Lega su Mercoledì 5 giugno 2019

share

Stampa