Via l’asfalto, nuova pavimentazione in centro a Corciano

L'intervento interessa via Innamorati, via della Fornace, via Breve e via Chiusa per un importo di 100mila euro

Via l’asfalto, arrivano le nuove pavimentazioni per alcune vie del centro storico di Corciano. Si tratta di via Innamorati, via della Fornace, via Breve e via Chiusa per le quali, dal 17 gennaio, è iniziato il progetto di manutenzione straordinaria per il quale il Comune ha investito 100 mila euro.

“Nel corso del 2021 – ricorda il vice sindaco, con delega alle Opere pubbliche, Lorenzo Pierotti – è stata sistemata la strada perimetrale sotto le mura del castello con asfalto ecologico, la nuova pavimentazione in calcestruzzo spazzolato con fibre in via delle Mandorle, la passeggiata con vista panoramica che costeggia le mura perimetrali del castello medievale. Da sempre in terra battuta e stabilizzato, finalmente completamente pavimentata e fruibile da cittadini e visitatori del centro storico”.

Pierotti annuncia ulteriori investimenti da parte dell’amministrazione comunale per il centro storico, fino ad arrivare a 500 mila euro nel biennio 21/22. Per i prossimi interventi si attendono i progetti definitivi. Ma Pierotti assicura che saranno cantierati entro il 2022.