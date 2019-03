Via Francesco Tifernate e Via Carlo Marx, Sogepu finanzia lavori di asfaltatura

share

“Su richiesta dell’amministrazione comunale di Città di Castello, Sogepu ha finanziato per la prima volta la realizzazione di due interventi di asfaltatura, che andranno a migliorare la sicurezza della viabilità a beneficio delle esigenze dei cittadini e delle imprese”. L’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci ha annunciato così che, giovedì 21 marzo, inizieranno i lavori lungo via Francesco Tifernate, al confine tra Città di Castello e San Giustino, e in via Carlo Marx, nella zona industriale di Cerbara. Entrambe erano state al centro di recentissime critiche da parte di cittadini e consiglieri comunali.

In via Tifernate saranno asfaltati 560 metri all’interno del territorio comunale di Città di Castello, dalla Tiberina Tre Bis alla zona del cimitero, mentre l’intervento in via Carlo Marx si estenderà per 300 metri a sud della rotatoria in corrispondenza della Fattoria Autonoma Tabacchi, fino all’inizio dell’insediamento produttivo nei pressi di via Cesare Sisi.

“Questa iniziativa incarna bene gli obiettivi di Sogepu di essere un fattore di sviluppo e crescita per la comunità di Città di Castello – sottolinea Goracci – trasferendo alla collettività i risultati positivi di una gestione aziendale che, come renderemo noto più avanti, anche per l’esercizio 2018 si chiuderà in maniera molto soddisfacente”.

Gli assessori ai Lavori Pubblici Luca Secondi e all’Ambiente Massimo Massetti, che si sono rapportati con l’azienda per definire obiettivi e modalità di esecuzione, sottolineano che “si tratta di interventi particolarmente attesi, nella realizzazione dei quali Sogepu dimostra ancora una volta di saper agire con spirito di servizio a supporto delle esigenze dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, interpretando un ruolo sociale di fondamentale importanza per la nostra comunità”.

share

Stampa