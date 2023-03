"Vette in Vista", a Terni la 13esima edizione in ricordo di Stefano Zavka - Tuttoggi

“Per tre giorni – ha dichiarato il presidente del Cai di Terni, Massimiliano Raggi – Terni sarà una capitale della montagna; il festival attirerà l’attenzione di moltissimi appassionati”.

Il programma

Protagonista della prima serata Giorgia Felicetti, giovane scialpinista-skyrunner-climber fassana, appassionata delle storie delle imprese alpinistiche del passato. Si continuerà nella serata di sabato 11 marzo al cinema The Space con le storie accompagnate dalla musica del “climb-rocker” Nicolas Favresse, alpinista belga. Domenica 12 marzo, invece, la giornata sarà dedicata alla salvaguardia ambientale, con un incontro-dibattito con Gualtiero Serafini, autore del corto “io Plastica”, Franco Borgogno dell’European Research Institute – Campagna Clean Alp, e l’associazione “Io mi rifiuto”.

Cecconelli: “Un’occasione per ricordare Stefano Zavka”

“Terni è una città di pianura che ama la montagna: per questo accoglie con grande interesse e partecipazione una manifestazione di grande qualità come il Festival Vette in Vista”, ha affermato l’assessore alla Cultura del Comune di Terni in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento. “’Vette in Vista’, oltre a proporre una serie di appuntamenti di primo livello, è l’occasione per ricordare Stefano Zavka, alpinista ternano amatissimo in città”.

