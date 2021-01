Veterinaria umbra sfida le influencer con i libri, Giulia Orazi a "La pupa e il secchione" - Tuttoggi

C’anche l’umbra Giulia Orazi tra i protagonisti della nuova edizione de ‘La pupa e il secchione e viceversa’, in onda da ieri sera (giovedì 21 gennaio) su Italia 1.

Giulia Orazi “viceversa”

La 27enne è nata a Città di Castello e, attualmente, risiede a Perugia, dove esercita la professione di veterinaria, un sogno realizzato grazie alla sua infinita passione per gli animali.

Timidissima e molto riservata, Giulia sarà una delle tre “viceversa”, ovvero le “secchione” che dovranno far scuola al proprio “pupo” (ragazzo bellissimo ma frivolo e poco propenso alla cultura), per cercare di superare le prove nozionistiche del programma. A sua volta il pupo sarà chiamato ad “aggiornare” la cervellona con le tendenze giovanili di oggi, dai social alla moda. La categoria dei viceversa fa da contraltare al tradizionale concept del programma, le bellissime modelle accompagnate da maschi nerd e intelligenti ma impacciati con il gentil sesso.

La carriera di Giulia

Giulia Orazi, infatti, partecipa al programma – dove si è presentata con un trolley pieno di libri – per “imparare a lasciarsi andare di più e sconfiggere proprio la sua timidezza“. Si è laureata a 24 anni e, una settimana dopo, era già in Irlanda per uno stage. Al rientro, si è iscritta alla specialistica. Da allora non si è mai fermata e va avanti nel suo percorso formativo, convinta che “la cultura sia libertà e la chiave che permette di aprire ogni porta“. A conferma di ciò Giulia ha anche partecipato alla ‘Former Borsa Lavoro TIE – Talenti Incontrano Eccellenze’ presso l’Enpav.

Il pupo di Giulia

Giulia farà coppia con il pupo Gianluca Tornese, 28enne ex corteggiatore di Uomini e Donne e influencer, presentatosi come “piccolo imprenditore”. Già nella prima puntata la secchiona tifernate, timida ma determinata, ha subito bacchettato il bel compagno, richiamandolo “ad impegnarsi seriamente e non prendere tutto alla leggera”. Passato indenne l’esordio ora non resta che aspettare la seconda puntata, in onda giovedì prossimo – 28gennaio – alle ore 21.15.