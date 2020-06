Vescovo annuncia nuovi trasferimenti di sacerdoti nelle parrocchie diocesane - Tuttoggi

Continua il percorso di riorganizzazione delle parrocchie e delle zone pastorali della diocesi di Gubbio, iniziato da mons. Luciano Paolucci Bedini circa un anno fa con l’annuncio delle prime nomine e di alcuni spostamenti tra i sacerdoti.

Nell’ultima riunione del clero diocesano, il Vescovo ha annunciato altre decisioni, sulle quali stava lavorando da tempo. Don Gaetano Bonomi Boseggia viene trasferito dalla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Padule a quella di Cristo Risorto a Umbertide. Il parroco di quest’ultima comunità, don Luca Lepri, torna a Gubbio a disposizione della pastorale diocesana e per dedicarsi all’insegnamento presso l’Istituto teologico di Assisi.

Don Cristoforo Przyborowski sarà il nuovo parroco delle comunità di Padule e San Marco a Gubbio, mentre don Francesco Menichetti sarà il nuovo parroco della zona pastorale di Mocaiana (che comprende Loreto, Monteleto, San Benedetto Vecchio e Camporeggiano). Infine, a don Mauro Salciarini sarà affidata la comunità di San Martino in Colle.

Tutte le nomine e i trasferimenti saranno operativi dal 1 settembre prossimo, per la ripresa a pieno ritmo delle attività pastorali parrocchiali. È invece già operativa dal 19 giugno la nomina di Luca Uccellani come nuovo direttore della Caritas diocesana, al posto di don Roberto Revelant. Uccellani era vicedirettore e in passato era già stato anche direttore.