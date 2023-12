Vento sull’Umbria, in soccorso vigili del fuoco da Forlì IMMAGINI

Alberi caduti, rami pericolanti e tetti scoperchiati, disagi a Perugia, Gubbio e Assisi

Oltre 230 chiamate ai vigili del fuoco della provincia di Perugia per danni e problemi legati alle forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si sono riscontrate su Perugia, Gubbio e Assisi.

Nel capoluogo, un albero è caduto a Ponte San Giovanni bloccando via Ponte Vecchio. I vigili del fuoco hanno tagliato il tronco e consentito il ripristino della viabilità. In mattinata un grosso pino è caduto su alcune auto in sosta nella zona della Cupa. A Farneto un albero ha colpito un’auto in movimento, il cui conducente è rimasto leggermente ferito. Intervento dei vigili anche in piazza Italia, dove sono caduti alcuni rami di uno dei grandi cedri. Le raffiche di vento hanno fatto cadere anche le transenne della pista di ghiaccio.

Sempre a Perugia, il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio.

A Gubbio il vento ha fatto cadere gli addobbi natalizi in centro. Anche lì si segnalano alberi caduti. Le forti raffiche hanno anche fatto ribaltare un furgoncino. Richieste di intervento per alberi caduti o pericolanti anche da Assisi. Alle 16 i vigili del fuoco di Perugia avevano ancora in coda 79 interventi.

E’ stato richiesto il supporto di una squadra dei vigili del fuoco dal Comando di Forlì-Cesena in assetto emergenza climatica con piattaforma aerea tridimensionale in supporto a quelle locali.