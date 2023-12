Raffiche di vento, cade un pino sulla strada in zona Cupa

Tragedia sfiorata sabato mattina nella zona della Cupa

Si è abbattuto a terra, sferzato dalle forti raffiche di vento che da venerdì sera stanno soffiando su Perugia. Il grande albero è caduto sulla strada, con una vettura che fortunatamente è stata colpita solo dai rami più alti, nella parte anteriore.

Se il grande fusto avesse centrato un mezzo in transito o un passante, le conseguenze potevano essere ben più gravi.

Il crollo dell’albero è avvenuto sabato mattina, in una strada adiacente al piazzale della Cupa. Una strada che di solito è molto transitata nei giorni lavorativi e nel fine settimana negli orari in cui le persone si recano in centro per fare shopping o andare a mangiare nei ristoranti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.