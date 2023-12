Cade grosso albero per il vento, strada interrotta a Ponte San Giovanni VIDEO

Una persona è rimasta ferita a Farneto, disagi anche alla Cupa e in piazza Italia

Un grande albero è caduto a Ponte San Giovanni, in via Ponte Vecchio, rimasta bloccata. Il fatto si è verificato intorno alle 13. Fortunatamente non ha investito mezzi in transito, su una strada solitamente molto trafficata.

Nella mattinata un grande pino era caduto nella zona della Cupa, vicino alla piscina, sopra tre auto in sosta, per fortuna senza persone a bordo.

A Farneto, invece, un albero è caduto su un’auto in transito. Il conducente è rimasto ferito, in modo lieve.

Rami sono caduti anche dai grandi alberi di piazza Italia, sopra alle auto in sosta. Le raffiche di vento hanno fatto cadere le transenne che delimitano l’area della pista di ghiaccio. Il cedro rimasto sul lato del Palazzo della Provincia oscilla pericolosamente a causa delle fortissime raffiche di vento.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il comprensorio Perugino e nell’Eugubino.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a tagliare il tronco dell’albero caduto, consentendo il ripristino della viabilità. (aggiornamento ore 16)