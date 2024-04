Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: le partite si vincono solo con un lavoro di squadra - Tuttoggi.info

“Gli ultimi incidenti sul lavoro, come quello nel cantiere edile di Firenze e nella centrale idroelettrica di Suviana, non devono solo scoraggiarci ma anzi, farci prendere ancora più consapevolezza che possiamo vincere la sfida contro infortuni e malattie professionali solo facendo squadra con tutti i soggetti coinvolti ad ogni titolo” Così Paolo Ricotti, Presidente del Patronato Acli, in una nota in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro che si celebrerà il 28 aprile. “Il sistema sanzionatorio non è sufficiente a contenere questo fenomeno.Non sarà forse sbagliato l’approccio con cui il nostro paese affronta le questioni della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? Davvero si può pensare che sia possibile contenere tali fenomeni con provvedimenti tampone dettati dal momento emergenziale, come quello di Firenze, e non dall’individuazione di strategie strutturali? Lo ripetiamo, occorre un cambio radicale, bisogna investire in cultura della sicurezza, a partire dalle scuole e non solo sui posti di lavoro.”

Proseguono gli appuntamenti Open Day per la tutela di diritti ed indennizzi per le malattie professionali in Umbria presso le sedi del patronato Acli:

PERUGIA

9 maggio Balanzano, Sede Zonale Patronato Acli, strada vicinale del piano SNC

16 maggio a Perugia Centro, Sede Zonale Patronato Acli, Via XIV Settembre 19

TERNI

9 maggio a Cesure, Sede Zonale Patronato Acli, Viale Rossini 117

16 maggio a Orvieto, Sede Zonale Patronato Acli, Piazza Monte Rosa 56

Paola Iannuzzi

Responsabile Patronato Acli

Sede Provinciale di Perugia

Via Sicilia,n.57

06128 Perugia

Tel. 0755001118















































Luogo: via sicilia, 57, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA