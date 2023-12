Forti raffiche di vento, rovesciati addobbi natalizi in centro | Piante cadute e pure un camioncino ribaltato (aggiornamenti) - Tuttoggi.info

Grande lavoro fin dalla mezzanotte per i vigili del fuoco di Gubbio, fortunatamente finora non si registrano feriti

Raffiche di vento fortissime, dalla mezzanotte di oggi (16 dicembre), hanno sferzato molte zone del Comune di Gubbio.

Grande lavoro per i vigili del fuoco anche in centro storico dove si sono rovesciati pure gli Alberi di Natale e gli addobbi in piazza Giordano Bruno. Poco fuori dalle mura, invece, un camioncino pubblicitario si è ribaltato in viale Umberto Paruccini mentre la tensostruttura al capolinea dei bus di via Beniamino Ubaldi è letteralmente volata via.

Tante anche le piante cadute specie lungo le strade delle frazioni. A Colpalombo un albero divelto dal vento ha ostruito la strada e bloccato la provinciale verso Carbonesca. Fortunatamente finora non si registrano feriti.

Il forte vento di queste ore potrebbe però aver inciso sul rinvio di Gubbio-Recanatese, partita valida per la 18^ giornata del girone B di Serie C, in programma domenica 17 dicembre alle 18.30 al “Barbetti”. Proprio lo stadio dei padroni di casa infatti ha subito danni notevoli sulla tribuna. Si attende solo l’ufficialità di questa possibile decisione, che vedrebbe il match spostato ormai al 2024.

Proseguirà per tutta la giornata di oggi l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, che ha segnalato venti forti di Bora (da Nord-Est) con raffiche di burrasca e fino a burrasca forte in Appennino.