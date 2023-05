Venezia – Perugia, sfida da ultima spiaggia | Le formazioni

Le scelte di Vanoli e Castori in cerca di punti pesantissimi per opposti obbiettivi

Sfida da ultima spiaggia tra Venezia e Perugia, con opposti obiettivi. Punti playoff per i lagunari, rincorsa di una disperata salvezza per gli umbri.

Qui Venezia

Il Venezia vuole sprintare confermando l’ottimo stato di forma in questa parte del campionato. Vanoli recupera Svoboda, rientrato dalla squalifica, ma non potrà contare in attacco sullo squalificato Johnsen.

Qui Perugia

Castori non potrà schierare lo squalificato Olivieri. Mentre in difesa si è fermato l’infortunato Rosi. Tra i pali, dopo l’infortunio di Furlan, Castori preferisce Abibi a Gori.

Formazioni ufficiali

Venezia: Joronen, Hristov, Svoboda, Carboni, Candela, Andersen, Tessman, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli.

Perugia: Abibi, Sgarbi, Curado, Struna, Ccasasola, Bartolomei, Santoro, Capezzi, Lisi, Di Serio, Di Carmine. All Castori.

Arbitro Maggioni.