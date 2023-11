Vede la ex in un negozio col nuovo fidanzato, la segue fino a casa: arrestato

Nonostante una precedente denuncia per atti persecutori il 34enne si è attaccato al campanello della donna. Scatta il divieto di avvicinamento

Ha incontrato la ex in un negozio, col nuovo fidanzato, costringendola a chiudersi in bagno per il terrore. Poi le si è presentato sotto casa, attaccandosi al campanello. Il 34enne, già denunciato dalla ex per atti persecutori, è stato arrestato dalla polizia in zona Arco Etrusco, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo (112).

Al termine dell’udienza di convalida, il gip ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa.

Contestualmente, gli operatori della Divisione Anticrimine della Questura hanno avviato le procedure finalizzate all’adozione dell’ammonimento nei confronti dell’autore delle violenze.

Al termine degli approfondimenti, valutata la condotta gravemente ostile tenuta dal 34enne nei confronti della ex compagna, il questore di Perugia ha emesso un provvedimento di ammonimento con il quale ha diffidato l’indagato dall’attuare azioni e/o comportamenti tesi a ingenerare nella stessa una situazione di ansia e paura.