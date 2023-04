Variante sud, la ‘disfida’ finisce il tv: confronto su Umbria+

Confronto televisivo tra il comitato e il sindaco Stefano Zuccarini

Il dibattito intorno alla realizzazione della Variante intermedia sud finisce in tv. I protagonisti dello scontro che sta animando la città di Foligno saranno protagonisti della puntata di oggi, martedì 18 aprile, di “Nero su bianco”, il talk show di Laurent De Bai, in onda alle 20.45 su Umbria+, canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it. Il tutto andrà in diretta anche su Instagram.

La disfida della variante sud

La puntata si intitola “La disfida della variante sud di Foligno” e vedrà in studio il presidente del Comitato Variante sud, Luigi Casini, insieme al presidente di Federconsumatori, Alessandro Petruzzi. Ci saranno anche il sindaco Stefano Zuccarini e Domenico Metelli, imprenditore. Un confronto di certo inedito, che non mancherà di regalare colpi di scena.