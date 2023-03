Variante sud, protesta in piazza e il sindaco: "Incontriamoci"

“Organizziamo un incontro”

Proprio mentre i portavoce del Comitato, Luigi Casini e Francesco Piermarini, erano nel bel mezzo del loro intervento, ecco il sindaco: “Organizziamo un incontro, io sono a disposizione e non ho niente da nascondere. Oggi c’è un consiglio comunale su Vus e non posso fermarmi, non la prendete come atto negativo. Sapete però dove sto e non vado da nessuna parte”, ha detto il primo cittadino rivendicando modifiche in merito al progetto del 2004: “Dimostratemi che il progetto del 2004 è uguale a questo di oggi“, ha incalzato rispondendo a chi gli ricordava la sua mobilitazione contro l’opera. E sempre Zuccarini: “Se volete la strada che va a Torre di Montefalco, dovete parlare con la Tesei perché alla città di Foligno non serve”.

Gli interventi del Comitato

Gli interventi del Comitato, prima dell’arrivo del sindaco, erano stati duri come d’abitudine: “la strada che ci propongono divide, invece di unire. Siamo uniti per denunciare un forte impatto ambientale, che va a danneggiare anche edifici di valore come la chiesa di Fuksas, la zona di Cave o la storica pista ciclabile della Tronca. E’ un’opera inutile – ha detto Casini – bastava una semplice strada urbana per decongestionare il tutto, come previsto dal Piano regolatore“. Pomeriggio concluso con il gesto simbolico di stracciare il piano regolatore, a simboleggiare il mancato rispetto della previsione della strada urbana per la zona.