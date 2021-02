Vaccino anti Covid, dal 12 febbraio le prenotazioni per gli ultra 80enni: il piano

Le dosi Pfizer e Moderna saranno inoculate dal 15 febbraio ai nati nel 1941 | Poi si passerà ai medici privati, agli odontotecnici e ai diversamente abili

Vaccino anti Covid, dal 12 febbraio al via le prenotazioni per gli ultra 80enni, a cui saranno somministrate le dosi Pfizer e Moderna dal 15.

Le prenotazioni potranno avvenire tramite il Cup online, l’app IO. E soprattutto, vista l’età delle persone interessate, presso farmacie, i medici di famiglia e un numero telefonico dedicato.

Nel mese di febbraio la regione conta di vaccinare 20 mila ultra 80enni.

Si procederà per fasce di età. I primi che saranno vaccinati saranno gli umbri nati nel 1941. Le persone che potranno spostarsi autonomamente raggiungeranno i centri vaccinali che si stanno allestendo nei territori (ad esempio negli ospedali di Pantalla, Gubbio, Orvieto, Città di Castello, in altre strutture nelle città dove si rischiano assembramenti).

Per coloro che non possono spostarsi si organizzerà la vaccinazione domiciliare, tenendo conto che il vaccino di Astrazeneva non è utilizzabile per la popolazione sopra 55 anni.

Gli operatori sanitari

Nel frattempo si completerà la vaccinazione degli operatori sanitari. E successivamente si provvederà alle vaccinazioni dei medici privati, degli odontoiatri e dei loro collaboratori e delle categoria fragili (come ad esempio i diversamente abili).