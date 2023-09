Uomo muore investito sulla Flaminia a Campello | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

La tragedia lungo la vecchia Flaminia all'altezza delle fonti del Clitunno. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi (venerdì 15 settembre) a Campello sul Clitunno. Un uomo è stato infatti investito da un’auto lungo la vecchia Flaminia, all’altezza delle fonti del Clitunno.

Per l’uomo, che stava attraversando la strada, non c’è stato purtroppo nulla da fare, nonostante l’intervento del 118. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Spoleto per i rilievi del sinistro e per regolamentare la viabilità, che è stata dirottata su strade alternative. Al vaglio degli inquirenti la posizione dell’investitore, che si è prontamente fermato subito dopo il tragico impatto.

A perdere la vita è stato un 86enne, ristoratore in pensione, molto conosciuto, con la notizia del decesso che sta destando profondo cordoglio tra la comunità campellina.

(articolo in aggiornamento – foto di repertorio)