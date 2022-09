“Uno mattina in famiglia”, gli studenti della Volumnio sabato su Rai 1

Le classi seconde delle sezioni A e B intervistate per il format "Generazione tsunami" sulla scuola secondaria di primo grado

Gli studenti della scuola di Ponte San Giovanni A. Volumnio, dell’Istituto comprensivo Perugia 12, in onda su Rai 1 sabato 17 settembre dalle 9,30 alle 10 nella prima puntata della nuova stagione di “Uno mattina in famiglia”. Saranno i protagonisti del format “Generazione tsunami”, rivolto a ragazze e ragazzi della seconda classe della scuola secondaria di primo grado.

La trasmissione è stata registrata mercoledì. Gli studenti coinvolti nel programma sono guidati dallo psicologo Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della strada”, psicologo e psicoterapeuta, specializzato negli ultimi venti anni in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani. I ragazzi e le ragazze si sono confrontati su di un tema appositamente scelto dagli autori della trasmissione, sviscerandone tutte le possibili problematiche e sfaccettature. Per la puntata di Perugia si è scelto di parlare del tema delle vacanze: come viverle e come vivere il ritorno a scuola, del rapporto tra la bellezza di una vacanza e la noia e il ritorno a scuola.