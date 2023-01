Unitre Orvieto, il professor Barbabella in "Pensare un tempo difficile" - Tuttoggi

Il progetto vede la collaborazione della Fondazione Centro Studi Città di Orvieto. La prima lezione si terrà lunedì 16 Gennaio 2023, dalle 16:30 alle 18:00, presso la sede DigiPass, nei locali della Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi”, in piazza Febei.

“La filosofia è pensiero che indaga il mondo”

“La filosofia – spiega Franco Raimondo Barbabella – è pensiero che indaga il mondo per capirlo andando sotto la scorza, pensiero critico. La storia è interpretazione degli accadimenti passati per comprendere l’origine del presente. Dunque filosofia e storia si congiungono nel bisogno di capire la realtà che viviamo. Alimentano una insopprimibile esigenza di ricerca, esprimono quel bisogno di verità in assenza del quale la vita perde di senso. Sono la bussola che congiungendo passato e futuro indica il percorso, la direzione della mente attenta e aperta. Ecco il senso di questo nuovo termine ‘FiloStoria’.

Per la scelta dell’oggetto di ricerca mi sono fatto ispirare da un pensiero di Papa Gregorio I, san Gregorio Magno, papa alla fine del VI secolo, un’epoca difficile, senz’altro più difficile della nostra. Papa Gregorio pensava che le avversità del tempo che viviamo non devono scoraggiare la ricerca di verità, ‘pro veritate adversa diligere’. A maggior ragione non possiamo rinunciare noi, non solo sul piano spirituale ma anche su quello storico. Anche il nostro infatti è un tempo difficile, perciò anche molto complesso, ma non impossibile da capire. Almeno abbiamo il dovere di provarci.

Ho scelto un percorso in 4 temi – aggiunge – quelli che mi sembrano caratterizzare meglio il bisogno di comprensione della nostra epoca. Temi che però vengono proposti in forma di domanda, giacché più che trattazioni sono momenti di una ricerca: Perché non possiamo fare a meno del passato per capire il presente? Che cosa cambiano i cigni neri nel mondo globalizzato? Perché la libertà rinasce sempre, ma non è mai al sicuro? Perché e come la democrazia riesce a reggere alle prove della storia?“

Programma

• Lunedì 16 Gennaio

PERCHÉ NON POSSIAMO FARE A MENO DEL PASSATO PER CAPIRE IL PRESENTE?

Una società impostata sul presente si illude di fare a meno della memoria, cioè del passato, della storia. Ma il passato rispunta sempre. Perché?

• Lunedì 30 Gennaio

CHE COSA CAMBIANO I CIGNI NERI NEL MONDO GLOBALIZZATO?

La globalizzazione è stato un processo lungo e contraddittorio. Se ne è discusso molto, anche a sproposito. Poi sono arrivati i cigni neri, l’imprevisto, e tutto appare cambiato. Ma è così?

• Lunedì 13 Febbraio

PERCHÉ LA LIBERTÀ RINASCE SEMPRE, MA NON È MAI AL SICURO?

Dall’antichità ad oggi il bisogno di libertà, individuale o collettivo, si è riproposto nelle situazioni più diverse. Ma sembra una condizione per sua stessa natura traballante. Perché?

• Lunedì 27 Febbraio

PERCHÉ E COME LA DEMOCRAZIA RIESCE A REGGERE ALLE PROVE DELLA STORIA?

La democrazia è una particolare forma politica che, nata in Grecia e diventata conquista politica dell’occidente nell’età moderna, ha dimostrato di saper superare le prove più difficili della storia. Perché?