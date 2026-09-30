Unitre celebra il neorealismo: al via il ciclo di incontri tra storia e cinema in collaborazione con il liceo classico - Tuttoggi.info

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Unitre celebra il neorealismo: al via il ciclo di incontri tra storia e cinema in collaborazione con il liceo classico

Redazione

Unitre celebra il neorealismo: al via il ciclo di incontri tra storia e cinema in collaborazione con il liceo classico

Mer, 30/09/2026 - 07:47

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Torna l’appuntamento con la grande cultura a Città di Castello grazie a un nuovo percorso formativo interamente dedicato alla stagione del Neorealismo, pensato per unire studenti di tutte le età. L’iniziativa vede infatti la partecipazione congiunta degli iscritti all’Università delle tre età e dei ragazzi del liceo Classico Plinio il Giovane e si terrà nei primi tre giovedì di ottobre nella sede dell’Unitre di Città di Castello alle ore 16.

Il calendario degli appuntamenti si aprirà giovedì 1ottobre con la lezione inaugurale intitolata “L’esplosione del neorealismo”, curata dalla professoressa Nadia Marconi, che offrirà un’analisi approfondita delle radici storiche, sociali e culturali di quel movimento che ha segnato una svolta epocale nella storia culturale del nostro Paese. La rassegna entrerà quindi nel vivo giovedì 8 ottobre con l’appuntamento condotto dalla regista, sceneggiatrice e autrice tifernate Elena Giogli. In questa lezione, intitolata “Il cinema del neorealismo”, l’autrice metterà a disposizione la sua solida esperienza professionale e il suo legame con il territorio per raccontare i linguaggi e l’impatto culturale di quella straordinaria stagione cinematografica. Il ciclo teorico si concluderà quindi giovedì 15 ottobre con l’intervento del dottor Mauro Silvestrini, che approfondirà le tematiche della rassegna attraverso una lezione sui film più importanti del Neorealismo.

Il percorso culturale non si limiterà alle aule, ma troverà una naturale estensione sul grande schermo con una rassegna di proiezioni in programma al Nuovo Cinema Castello a partire da mercoledì 21 ottobre con la visione del capolavoro di Rossellini “Roma città aperta”. Unitre offrirà dunque un’occasione per vedere o riscoprire sul grande schermo anche altri capolavori immortali come “Paisà”, “Sciuscià”, “Anni difficili” e “Umberto D.”, completando così un percorso formativo che unisce lo studio teorico alla visione diretta delle opere.


Luogo: UNITRE, via martiri della libertà , 20 , CITTA’ DI CASTELLO, PERUGIA, UMBRIA

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