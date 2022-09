UnitelmaSapienza, nella  nuova sede di Roma l’incontro annuale con i Poli Didattici - Tuttoggi

Lo Studente al centro è il claim tanto caro al Magnifico Rettore Antonello Folco Biagini che ha accolto i partecipanti nella nuova sede in Piazza Sassari, un palazzetto completamente ristrutturato e dotato delle più moderne attrezzature, per un totale di 60 stanze e 1400 metri quadri dislocati su 5 piani.

L’incontro è stato l’occasione per conoscere dunque la nuova sede ma anche momento di confronto in presenza tra i responsabili dei Poli didattici che a causa della pandemia non avevano più avuto modo di vedersi.

E’ stato lo stesso Direttore Generale Donato Squara a definire UnitelmaSapienza Università telematica ma di presenza proprio grazie alla dislocazione sul territorio di sedi distaccate, rispetto alla centrale romana, nelle quali gli studenti possono recarsi a sostenere gli esami senza doversi spostare nel Lazio. Un vantaggio notevole che si unisce a quello di convenzioni con enti e aziende, agevolazioni per alcune categorie di studenti e percorsi formativi sempre aggiornati.

In Umbria il Polo Unitelma si trova a Spoleto in pieno centro storico e offre assistenza e scontistiche particolati su percorsi di Laurea in Area Economica e Giuridica oltre che su innumerevoli Master. Per maggiori informazioni sul mondo UnitelmaSapienza unitelmasapienza.it/ e sul Polo di Spoleto 351.1248730