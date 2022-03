UnitelmaSapienza, Master in direzione ed organizzazione delle aziende sanitarie - Tuttoggi

L’offerta didattica dell’UnitelmaSapienza, l’università telematica della Sapienza, che ha il suo polo umbro nella città di Spoleto, è veramente ampia. Tra i numerosi corsi e master erogati, c’è anche il master in direzione ed organizzazione delle aziende sanitarie.

L’emergenza sanitaria affrontata negli ultimi due anni ha sicuramente evidenziato l’importanza del settore in questione e questo percorso ha lo scopo di formare operatori e professionisti introducendoli alla conoscenza dei principi, delle tecniche e dei modelli necessari per la gestione di queste organizzazioni complesse.

L’offerta di servizi sanitari richiede, oggi più che mai, che alle tradizionali competenze tecniche se ne aggiungano altre di natura manageriale e organizzativa non sempre presenti nel profilo professionale dei tanti operatori che si trovano a dover svolgere funzioni di direzione e di coordinamento. Il master si propone di colmare questa lacuna, offrendo una proposta formativa articolata che spazia negli ambiti disciplinari dell’economia, del management, dell’organizzazione, del diritto, della sociologia, e dell’informatica per favorire la formazione di profili professionali in linea con quanto viene chiesto oggi ad un manager specializzato del settore sanitario.

A supporto dell’attività didattica rappresentata da video-lezioni, verranno svolti, a cadenza almeno mensile, dei web seminar (tematici, di discussione ecc..) ma anche forum e chat. L’Ateneo garantisce inoltre in via continuativa un’assistenza ed un sostegno al processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di un tutor esperto e qualificato.

Possono accedere al master coloro che sono in possesso di:

laurea conseguita ai sensi del DM n. 270/2004;

Laurea conseguita ai sensi del DM n. 509/1999;

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;

Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

Per avere maggiori informazioni su lezioni, esami e convenzioni:

Associazione Culturale Tuttoggi.info, Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572 – https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto