Unione ciclistica Foligno, week end di Ferragosto con piccolo record

Dalle strade di casa i riflettori si sono poi spostati nel pomeriggio in Trentino, dove gli Esordienti che hanno stupito tutti al Piccolo Giro d’Oro di Condino. I nerazzurri, pur presentandosi al via con un solo elemento per ciascuna delle due batterie in programma, hanno fronteggiato con gamba e personalità alcune delle principali corazzate del nord Italia, arrivando davvero vicini al colpo grosso. Leonardo Micanti ha infatti chiuso con stupenda piazza d’onore solitaria la prova dei I anno, mentre Lorenzo Scocciolini è rimasto fino all’ultimo nel vivo in quella dei II anno, timbrando l’8° moneta.

Tra certezze e conferme la domenica si è poi chiusa con la prima volta assoluta sul podio dello Junior Francesco Vignini, protagonista assoluto del XV Trofeo Balacco Paponi. Sulle strade di Petritoli il 2004 aretino si è preso un 3° posto di spessore, grazie soprattutto a un’interpretazione aggressiva dell’ascesa conclusiva, affrontata a braccetto con alcuni dei corridori più in forma del momento nella categoria come Diego Bracalente (SCAP Trodica di Morrovalle) ed Edoardo Burani (Team Fortebraccio) rispettivamente 4° e 2° alle spalle del vincitore Federico Amati (Team Logistica Ambientale). Sempre nelle Marche, ma stavolta il lunedì, è toccato agli Allievi completare l’opera, con il 3° gradino del podio di Mattia Proietti Gagliardoni al 40° Trofeo Sirio Castellucci di Fiuminata. Piazzamento ottenuto allo sprint dal campione regionale umbro, al termine di una gara in cui il team folignate si è rivelato tra i più propositivi, segnalandosi anche per il tentativo di fuga di Luca Laudi e per il 10° posto di Tommaso Marchionni.

Condizione, carattere e determinazione sono stati quindi gli ingredienti di un Ferragosto come non mai sulla cresta dell’onda per l’Unione ciclistica Foligno, il cui progetto sta balzando sempre più agli onori delle cronache. L’obiettivo di costruire una realtà in grado di far parlare di sé a tutti livelli, sia in termini di categoria che di specialità, può infatti dirsi centrato per la società guidata da Moreno Petrini, grazie anche a uno staff tecnico capace di mettersi al servizio dei ragazzi con metodo, passione e competenza. Qualcosa di speciale è ormai sbocciato quindi in ambito ciclistico nella “Città della Quintana”, con l’auspicio che i risultati ottenuti nell’ultimo weekend rappresentino un ulteriore trampolino di lancio per un grande finale di stagione.