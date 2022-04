Unicusano e Ternana Cuore Umbro, Pasqua di solidarità per famiglie ucraine - Tuttoggi

Per le famiglie ucraine, ospitate nel campus Unicusano, uova di Pasqua per i bambini. Messi a disposizione 2milioni per emergenza guerra

Alle famiglie ospitate nel campus dell’Università Cusano sono state consegnate uova di cioccolato fondente o al latte. Un piccolo gesto di solidarietà per strappare un sorriso a chi è fuggito dagli orrori della guerra. È questa la nuova iniziativa di solidarietà lanciata dall’ateneo in collaborazione con Ternana Cuore Umbro, eccellenza del made in Italy per la produzione di caffè e cioccolata.

Gesti di solidarietà

Un piccolo gesto per strappare un sorriso a donne e bambini che hanno trovato riparo nella struttura dell’università, pronta fin dallo scoppio della guerra a fornire alloggio e vitto gratuitamente. Ma non solo, perché con il contributo volontario dei suoi docenti e ricercatori, ha attivato percorsi di sostegno psicologico e inserimento lavorativo sul territorio.