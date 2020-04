Unicorno a zonzo in una Bastia deserta | Video - Tuttoggi

A Gubbio un dinosauro, a Bastia l’unicorno. Se nella città dei Ceri si è fatto un salto nella preistoria con un tirannosaurus rex, nella città del Palio de San Michele si sfocia addirittura nel mitologico, con un unicorno a zonzo per le vie della città.



Succede in via Veneto, pieno centro di Bastia Umbra come documentato in un video ripreso e condiviso su Facebook da una cittadina bastiola: “Anche ‘a la’ Bastia la natura si riappropria dei suoi spazi, avvistato uno strano esemplare di unicorno“.

Che per una trentina di secondi girella, piroetta e si inchina alla telecamera, quasi a voler ringraziare gli spettatori.