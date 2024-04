Una tripletta dell’ex grifone De Luca affonda la Ternana (4-1) | Pagelle

Samp avanti su rigore, pari da un guizzo di Pereiro, poi nel finale le Fere cedono nonostante Iannarilli

Una tripletta dell’ex grifone De Luca affonda una Ternana distratta, che al Ferraris ne prende quattro con un finale sciagurato che ha vanificato il momentaneo pareggio di Pereiro.

Sampdoria in vantaggio al 36′ con il centravanti che trasforma, con un piattone centrale, il rigore decretato per il fallo di mano di Amatucci, con il braccio largo sul tiro di Barreca.

Nella ripresa al 20′ la Ternana trova il pari con Pereiro che sul secondo palo incorna il traversone dalla destra di Casasola.

Iannarilli consente di vedere il traguardo alla Ternana, che però nel finale si perde. Al 38′ una combinazione De Luca – Borini consente a Stojanovic di battere Iannarilli in uscita e siglare la sua prima rete in blucerchiato. Azione spettacolare, con i difensori rossoverdi che vanno a vuoto negli interventi di anticipo. Passano 2 minuti e De Luca colpisce ancora si controbalzo appostato sul secondo palo. Al 4′ di recupero ancora Stojanovic per De Luca, che sigla la tripletta personale di testa.

La quarta vittoria di fila lancia la squadra di Pirlo alla rincorsa dei piani alti della classifica. La Ternana viene invece scavalcata dallo Spezie e vede avvicinarsi la FeralpiSalò a 2 lunghezze dal quart’ultimo posto che varrebbe lo spareggio salvezza.

Tabellino e pagelle

Sampdoria – Ternana 4 – 1

36′ pt (rig), 40′ st e 49′ st De Luca (S), 20′ st Pereiro (T), 38′ st Stojanovic (S)

Sampdoria: Stankovic 6, Leoni 5,5, Ghilardi 6, Murru 6.5, De Paoli 5,5 (25′ st Stojanovic 8), Darboe 6 (25′ st Alvarez 6), Yepes 6, Kasami 6, Barreca 7, Verre 6,5 (15′ st Borini 6,5), De Luca 8. All. Pirlo 6.5.

Ternana: Iannarilli 7, Sorensen 4, Capuano 5, Dalle Mura 5, Casasola 6, Luperini 5, Amatucci 4, Pyythia sv (20′ pt De Boer 5). Carboni 5,5 (37′ st Distefano sv), Pereiro 6,5, Raimondo 5 (25′ st Favilli 5). All. Breda 5.