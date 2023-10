Un ponte tra generazioni grazie al Campi film festival - Tuttoggi.info

Sabato e domenica nella frazione di Norcia il "Campi film festival". Tra gli ospiti Francesco Castiglione dal set di Don Matteo 14

Tutto pronto per la prima edizione del “Campi film festival”, la rassegna cinematografica (nella foto la presentazione) che sarà ospitata nella struttura polivalente dell’omonima frazione di Norcia sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023. Un evento unico in Italia nel suo genere: è dedicato infatti al mondo degli anziani ed al rapporto tra le generazioni. A promuovere la rassegna – ad ingresso gratuito – è la Pro loco di Campi dell’attivissimo presidente Roberto Sbriccoli. E’ prevista anche la presenza di ospiti illustri, come gli attori Francesco Castiglione e Valeria Ciangottini.

Il Campi film festival prenderà il via sabato pomeriggio alle 15,30 con l’inaugurazione. Alle ore 16 si entrerà subito nel vivo dell’evento, con le testimonianze a confronto dal titolo “Rapporti e conflitti tra giovani e anziani visti con gli occhi del cinema”. Ne parleranno: Fabio Falzone, Paolo Bianchini, Massimiliano Vergani, Enzo Morzillo, Claudio Abbiati, Angelo Di Gennaro. Modererà gli incontri Massimo Zamponi. Alle 17 dialogo tra protagonisti: Fabio Falzone (critico cinematografico) e Paolo Bianchini (regista, sceneggiatore, autore televisivo). Alle 18 verrà proiettato il film – mai distribuito nelle sale cinematografiche – “La grande quercia” del 1992, di Paolo Bianchini, con interpreti Gastone Moschin, Gigio Alberti e Mariella Valentini.

Domenica 8 ottobre la rassegna inizierà alle ore 9 alla presenza dell’attore Francesco Castiglione, in questo periodo impegnato a Spoleto per le riprese di Don Matteo 14. Quindi, alle 9,30 con la presentazione dei cortometraggi e le premiazioni. Vale a dire: “Il regalo di compleanno” di Massimiliano Vergani, “Il nonno” di Enzo Morzillo, “Delicatamente decisa” di Sofia Bassan. Verrà quindi consegnato il premio alla carriera a Paolo Bianchini. Alle ore 11 le conclusioni ed i saluti finali.

Maggiori informazioni su www.campifilmfestival.it