Un folignate premiato come eroe del Venezuela - Tuttoggi.info

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Un folignate premiato come eroe del Venezuela

Claudio Bianchini

Un folignate premiato come eroe del Venezuela

Il 42enne si trova in prima linea nelle zone colpite dal disastroso sisma come esperto strutturista dei Vigili del Fuoco di Treviso
Sab, 04/07/2026 - 18:12

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Il folignate Lorenzo Lambrocco, è stato è stato insignito della prestigiosa medaglia di “Eroe del Venezuela” direttamente dalla presidente Delcy Rodriguez Gomez.


Il quarantaduenne di Foligno, si trova infatti in prima linea nelle zone d’oltreoceano colpite dal disastroso sisma, in qualità di esperto strutturista dei Vigili del Fuoco in forza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso.
L’onorificenza è stata assegnata sul campo, come massimo riconoscimento per una complessa quanto delicata operazione di soccorso nell’area di La Guaira, dove il folignate Lambrocco opera nell’European Union Civil Protection Team, nucleo strategico per la valutazione della stabilità degli edifici. Un modo per restituire quella grande solidarietà e mobilitazione internazionale, che la stessa Foligno aveva ricevuto da ogni parte del mondo quando venne mortalmente ferita dal lungo sisma del ’97.


Un ringraziamento che è stato pubblicamente espresso anche dall’ex Governatore del Veneto Luca Zaia con un lungo post sui social che è rapidamente rimbalzato sino al ‘centro del mondo’. La notizia ha fatto ben presto il giro della città dove Francesco Lambrocco è particolarmente conosciuto ed apprezzato, riscuotendo numerosi attestati di stima.

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