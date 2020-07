Un accampamento abusivo per vivere con i figli minori: due denunciate

Avevano realizzato un vero accampamento, delle strutture autorizzate. in vocabolo Cupa in cui vivevano con i figli minori. Due donne per questo sono state denunciate dalla Polfer di Foligno, su segnalazione di R.F.I. (Rete ferroviaria italiana). Dopo aver invitato le due a ripristinare lo stato originale dei luoghi entro i 7 giorni previsti e ad allontanarsi, gli agenti hanno anche informato i Servizi Sociali comunali per la presenza dei minori.

I numeri dei controlli

Massima attenzione dunque dalla Polfer alla sicurezza ferroviaria, tanto più in questo periodo di spostamenti e di ferie. Il compartimento di Marche, Umbria e Abruzzo nella settimana appena trascorsa ha identificato 1.662. persone, ne ha denunciate a piede libero 5, con 237 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 26 pattuglie automontate e 3 daspo urbano.