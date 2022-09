Umbria Outdoor Experience, a Montecastrilli una tre giorni dedicata agli sport all’aria aperta

Il programma di venerdì 16 settembre

Si partirà, dunque, venerdì 16 settembre. Alle ore 17.30, presso il Centro Fiere di Montecastrilli, si terrà il taglio del nastro con l’inaugurazione dell’area espositiva “Umbria Outdoor Experience”, alla presenza delle istituzioni locali. A seguire, alle ore 18.00, il convegno “Sport, turismo e territorio: l’outdoor come opportunità di sviluppo”, con la partecipazione, tra gli altri, del presidente del CONI Regionale Domenico Ignozza, e dei docenti Simona Bigerna e Paolo Polinori dell’Università degli Studi di Perugia.

“Trail dei Borghi Verdi”, in compagnia di Marco Olmo

Sabato 17 settembre, alle ore 8.30, con partenza dal Centro Fiere, appuntamento con il “Trail dei Borghi Verdi”, che vedrà la straordinaria partecipazione di Marco Olmo, runner di livello internazionale. Alle ore 11.00 il convegno “Palestre di vita, lo sport come modello: i ragazzi, le scuole, gli esempi”, con la partecipazione di Carolina Agabiti, campionessa Maratone Non Stop UISP, del blogger Lorenzo Barone, e del Campione del Mondo di ciclismo su pista Roberto Chiappa.

Alle ore 16.00, poi, il convegno “L’uomo e l’atleta: quando lo sport diventa stile di vita”, un incontro con Marco Olmo.

Domenica 18 settembre: dal tour in e-bike alle campane tibetane

Domenica 18 settembre, invece, alle ore 8.30 si comincerà con la “Terre Arnolfe Bike TAB Raduno MTB e Ebike”, un tour in e-bike di 60 km (1200 m D+). Alle ore 9.00, ancora, per gli amanti delle passeggiate, “Trekking delle Terre dei Borghi Verdi”, una camminata arricchita dalla presenza di guide

escursionistiche professionali. Alle16.00 il convegno “Mens sana in corporesano: l’importanza dello sport e della corretta alimentazione in età pediatrica”, con le dottoresse Sara Ceccarelli, Alessandra Teofrasti e Marta Bussolotti. Alle ore 20.00, infine, “Bagno Sonoro” con campane tibetane armoniche,

gong, voce, didgeridoo e altri strumenti ancestrali, a cura di Deva Joyce.