Umbria Jazz Winter 2023: presentata a Orvieto la 30ª edizione - Tuttoggi.info

Quest’anno, la città di Orvieto si anima nuovamente con i suoni seducenti del jazz in occasione della 30ª edizione di Umbria Jazz Winter, un evento che celebra non solo la musica, ma anche la ricca storia culturale della città.

Cinque giorni di musica

Dal 28 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024, Orvieto diventerà il cuore pulsante del jazz. Con circa 140 ore di musica distribuite in cinque giorni, il festival presenterà 22 band e circa 140 artisti, dislocati in 6 location straordinarie. Gli eventi variano dai concerti di grandi nomi a performance di giovani talenti emergenti, offrendo una gamma eclettica di esperienze musicali.

Una celebrazione culturale e artistica

L’evento, presentato il 7 dicembre all’Auditorium “Gioacchino Messina” di Palazzo Coelli, non è solo un festival musicale ma un vero e proprio tributo alla cultura. Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, sottolinea come Umbria Jazz Winter sia diventato parte integrante della storia di Orvieto, contribuendo significativamente alla sua crescita culturale e alla sua risonanza internazionale.

Storia e innovazione

Il festival, nato nel 1993, è iniziato come una coraggiosa scommessa, trasformandosi in un evento invernale che ha colmato un vuoto nell’offerta culturale e turistica dell’Umbria. Con il passare degli anni, Umbria Jazz Winter ha acquisito una sua identità distintiva, caratterizzata da una selezione musicale di alta qualità e da una forte impronta culturale.

Luoghi storici e intrattenimento unico

I concerti si svolgeranno in location storiche come il Teatro Mancinelli e il Museo Emilio Greco, offrendo un contesto suggestivo e unico per l’ascolto del jazz. Inoltre, il festival vedrà eventi collaterali come il coro Gospel nel Duomo di Orvieto e un festoso brindisi di fine anno in Piazza Duomo.

Umbria Jazz 4 Kids: musica per i più giovani

Un aspetto fondamentale di Umbria Jazz Winter è il suo impegno verso il coinvolgimento dei giovani. Con iniziative come Umbria Jazz 4 Kids, il festival si propone di avvicinare i bambini alla musica, promuovendo la creatività e la socialità attraverso eventi interattivi e divertenti.

Immagine del Comune di Orvieto