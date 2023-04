Umbria Jazz 50, programma al completo con Morlacchi, Sala Podiani e Galleria Nazionale Umbria - Tuttoggi.info

Biglietti disponibili da domani mercoledì 5 aprile, ore 12. Il pianoforte ancora una volta protagonista assoluto

Il pianoforte è il protagonista dei concerti al Teatro Morlacchi e alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria.

Per cominciare, due trii pianistici al più alto livello, quello di Kenny Barron e quello di Danilo Perez con John Patitucci e Adam Cruz. Un altro mito del pianoforte, Fred Hersch, suona in duo con Enrico Rava, ed a un grande del pianoforte è dedicato Play Petrucciani, un progetto italo-spagnolo con Chano Dominguez, Flavio Boltro e Stefano Di Battista per ricordare il grande Michel.