Umbria in Rosa, le donne del 2023 | Foto - Tuttoggi.info

Scopri donne premiate al Premio Umbria in Rosa 2023, un evento che celebra l'eccellenza femminile in vari ambiti

Perugia si è trasformata in una vetrina di talento e impegno femminile il 20 dicembre 2023, con la cerimonia del Premio “Umbria in Rosa”. L’evento, organizzato dalla Provincia di Perugia e dalla Consigliera provinciale di Parità in collaborazione con l’associazione Europa Comunica Cultura, ha celebrato le donne che si sono distinte in vari settori, dal sociale al culturale, dall’imprenditoriale allo sportivo in queto 2023

Il ritorno del premio Umbria in Rosa

Dopo un’interruzione dovuta alla pandemia, il Premio Umbria in Rosa è tornato più forte che mai. Guidato dalla presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, e altre figure chiave, questo premio si propone di enfatizzare il ruolo cruciale delle donne nella società moderna, valorizzando la loro professionalità, umanità e laboriosità.

Le vincitrici del 2023

La cerimonia ha visto diciassette donne eccezionali ricevere il premio per i loro contributi significativi in diversi campi. Tra le premiate, Suor Noemi Scarpa è stata riconosciuta per il suo impegno nel sociale e volontariato, mentre altre vincitrici hanno rappresentato settori come l’agricoltura, il cinema, la salute, l’artigianato, e molto altro. Queste donne rappresentano modelli ispiratori per le loro capacità professionali e l’impatto positivo che hanno sulla comunità.

Questa tutti i nomi: Mirella Alloisio (Impegno Civile); Chiara Andidero (Sport Paralimpico); Gemma Bracco (Pari opportunità); Anna Ciacchierini (Agricoltura); Laura Chiatti (Cinema); Laura Dalla Ragione (Salute); Monia Filippetti (Artigianato); Francesca Gosti (Forze dell’Ordine); Maria Paola Martelli (Start-Up); Maria Concetta Micheli (Pioniera); Emanuela Miniati (Impresa Sociale); Maria Giovanna Ranalli (Ricerca-Stem); Suor Noemi Scarpa (Volontariato e Sociale); Nicoletta Spagnoli (Moda); Laura Teza (Università); Monique Veaute (Cultura) e Simona Zoncheddu (Scuola).



Tre premi speciali

Tre premi speciali sono stati consegnati durante l’evento, riconoscendo i notevoli sforzi e successi di Gemma Bracco nel campo delle pari opportunità, di Maria Concetta Micheli per il suo coraggio e determinazione, e di Mirella Alloisio per il suo impegno nelle associazioni antifasciste e femministe.

Monia Filippetti, imprenditrice di design

Monia Filippetti, una figura emergente nel mondo della moda e ruolo impegnato in diverse associazioni imprenditoriali tra cui Confimi e BNI Perugia-Rieti-Terni, è stata premiata per il suo brand Monos. “Attraverso il suo amore per l’arte e la moda – si legge nella motivazione del premio – Filippetti ha trasformato la seta in una tela per esprimere la sua creatività e sensibilità artistica, ispirandosi al cubismo di Picasso. La sua biografia sottolinea un percorso di crescita personale e professionale, evidenziando il suo interesse per la psicologia del colore e il suo impatto sulle emozioni e comportamenti umani.”

Un evento e un momento di celebrazione, quello di Umbria in Rosa, che non solo celebra le realizzazioni straordinarie di queste donne, ma sottolinea anche l’importanza della visibilità femminile in tutti gli ambiti della società.