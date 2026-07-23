Umbra Acque rinnova il Consiglio di Amministrazione: tutti i nomi - Tuttoggi.info

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Umbra Acque rinnova il Consiglio di Amministrazione: tutti i nomi

Redazione

Umbra Acque rinnova il Consiglio di Amministrazione: tutti i nomi

Gio, 23/07/2026 - 14:40

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Umbra Acque comunica che il 23 luglio l’Assemblea della Società, rappresentata da 26 Soci pari al 93% del capitale sociale, ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2026-2028.

È stata nominata Presidente Paola Calzoni e confermata Amministratrice Delegata Tiziana Buonfiglio. Per la parte pubblica entrano in Consiglio di Amministrazione: Alessandro Fagioli, Enrico Vantaggi, Chiara Gallinella e Roberto Belli; per il socio privato: Annalisa Manzo, Michele Santosuosso e Alberto De Luca.

“Persone che, nel loro complesso – si legge in una nota – garantiscono un assortimento di competenze professionali ed esperienze umane preziose per Umbra Acque, chiamata a misurarsi con sempre più ambiziosi obiettivi. Contestualmente subentra nel Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni di Luciano Cimbolini, chiamato a prestigioso incarico non compatibile, Federica Micheli. La Società ringrazia, per le sfide affrontate e risultati raggiunti, i componenti e le componenti del Consiglio di Amministrazione uscente Filippo Calabrese, Isabella Soldani, Federica Lunghi, Franco Parlavecchio, Daniela Crisante, Marco Scopigno e Massimiliano De Feo, senza dimenticare Lamberto Marcantonini venuto a mancare a gennaio scorso”.

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