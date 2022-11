Umbertide sempre più verde, Terex dona 15 alberi e i cittadini altri 5 - Tuttoggi

L'azienda umbertidese ha donato 4 tigli, 3 liquidambar, 6 querce americane e 2 prunus, che saranno piantumati nell'area verde situata tra via Roma, via Ancona e via Parigi | I privati hanno deciso di regalare altre piante alle scuole

Umbertide diventa sempre più verde grazie alla generosità di Terex, che ha donato al Comune alcuni alberi, nell’ottica della tutela e del rispetto dell’ambiente.

Nello specifico si tratta di 4 tigli, 3 liquidambar, 6 querce americane e 2 prunus. Gli interventi di piantumazione sono cominciati negli scorsi giorni a opera del Servizio Manutenzioni Esterne comunale e a ospitare i nuovi alberi è la grande area verde situata tra via Roma, via Ancona e via Parigi, nelle vicinanze della Pineta Ranieri, inaugurata a giugno scorso e resa più sicura e più bella dopo gli interventi di riqualificazione.