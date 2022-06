Inaugurata "nuova" Pineta Ranieri, il "polmone verde" di Umbertide torna ai cittadini - Tuttoggi

L’inaugurazione della Pineta e del Bosco del Macchione è stata accompagnata dalle note della Banda Città di Umbertide diretta dal maestro Galliano Cerrini, mentre il parroco di Cristo Risorto Don Gaetano Bonomi Boseggia, ha impartito la benedizione al rinnovato “polmone verde della città”.

“Oggi è un giorno di festa per tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco Carizia – Dare nuova vita a uno dei luoghi più amati dai cittadini come la Pineta Ranieri è stato uno degli obiettivi che ci eravamo fissati all’inizio del nostro mandato. Oggi questo luogo ha la possibilità di essere amato e vissuto ancora di più. Il primo ringraziamento va all’assessore Francesco Cenciarini che passo dopo passo ha seguito tutto l’iter per la rinascita della nuova Pineta e agli uffici comunali competenti. Un ringraziamento anche alla Regione Umbria per aver finanziato le operazioni di rigenerazione e messa in sicurezza. Grazie alle ditte che hanno eseguito i lavori. L’auspicio è che la Pineta possa continuare ad essere maggiormente un luogo di incontro, dello stare insieme e di aggregazione”.

“Voglio fare i complimenti all’amministrazione per il bellissimo lavoro messo in atto, ridando vita a una area verde così grande e mostrando voglia di fare bene per la propria città – ha detto l’assessore Melasecche – L’impegno della Regione per Umbertide non si ferma qui, visto che sono in programma interventi importanti per quanto riguarda l’edilizia residenziale sociale pubblica e la ex Ferrovia Centrale Umbra”.

Questi gli interventi nel dettaglio: in primo luogo la messa sicurezza della Pineta, la piantumazione di nuovi alberi e un profonda pulizia del sottobosco da parte dell’Agenzia Forestale Regionale (Afor), per un importo di 105 mila euro. Di conseguenza è stato riconfigurato il tracciato esistente in un unico percorso della lunghezza di circa 1,5 km e sarà previsto un nuovo ingresso sul lato sud in corrispondenza di via Martiri delle Foibe. E’ stato quindi consolidato l’argine alla destra del fosso Rio e realizzati nuovi attraversamenti.

I tracciati sono stati ripristinati eliminando i tratti con pendenze elevate per garantire una maggiore fruibilità per tutti. Il viale principale della Pineta è stato riqualificato attraverso la realizzazione di una linea di pubblica illuminazione per rendere più sicura la fruizione nelle ore serali. E’ stata inoltre eseguita una nuova linea di acquedotto, allacciata alla rete idrica comunale, con la realizzazione di due fontanelle pubbliche. Infine, sono stati sostituiti tutti gli arredi e tra pochi giorni saranno installati nuovi giochi per bambini con un nuovo spazio fitness. Per questi interventi sono stati stanziati 181 mila euro dalla Regione Umbria.