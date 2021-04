Ulisse torna in tv: una puntata sarà dedicata a Chiara e Francesco d'Assisi - Tuttoggi

Riprese in corso oggi e domani in città

Alberto Angela tornerà da stasera in prima serata su Rai 1 con “Ulisse, il piacere della scoperta”. La nuova stagione – si legge nel comunicato stampa Rai – propone quattro puntate e uno speciale dedicato all’ambiente con la partecipazione di Piero Angela. E, secondo TV Sorrisi e Canzoni, una puntata, l’ultima, sarà dedicata a Francesco e Chiara d’Assisi: «Il quarto appuntamento è dedicato a Francesco e Chiara d’Assisi, visti come due ragazzi ribelli del Medioevo: due sognatori che dimostrano come un singolo individuo può cambiare la storia del mondo», si legge nella scheda di presentazione del programma.

Diverse le puntate, di Ulisse e Meraviglie, entrambi condotti da Alberto Angela, che in passato hanno visto Assisi e i suoi tesori protagonisti: non solo le Basiliche, ma anche la Rocca e le domus Romane. Le riprese assisane di questo nuovo ciclo sono in corso in questi giorni, oggi e domani, come anticipano alcuni cartelli che invitano a non parcheggiare causa riprese tv. La pagina Musei di Assisi ha anticipato alcuni ciak alla Rocca Maggiore.

“La Rocca Maggiore di Assisi si prepara, nella sua interezza, ad ospitare le riprese della trasmissione Ulisse, con Alberto Angela. Allo stesso tempo, notiamo che un professore illuminato decide di portare i suoi studenti a fare lezione all’aperto, alla Rocca Maggiore. Foto stupende di straordinaria normalità. Vista dalla Torre Poligonale“, si legge nella didascalia degli scatti diffusi dalla pagina Facebook dei musei cittadini.