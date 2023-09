Ucciso a calci e pugni in strada, 27enne condannato per omicidio

Omicidio di Ridha Jamaaoui a Borgo Bovio, condanna a 8 anni con rito abbreviato per il 27enne nigeriano Samuel Obagbolo

E’ stato condannato a 8 anni di reclusione dal gip di Terni Di Giovannantonio nel processo con rito abbreviato il 27enne Samuel Obagbolo accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di Ridha Jamaaoui. L’operaio tunisino 39enne era stato aggredito ed ucciso a calci e pugni dopo una lite per motivi stradali il 27 novembre scorso a Borgo Bovio. Il giovane, nigeriano, era stato identificato ed arrestato poche ore dopo dai carabinieri.

Tutto era nato per un diverbio stradale tra un italiano ed uno straniero nei pressi di un distributore di benzina, proseguito con il sopraggiungere di altre persone in difesa dei due, tra cui Ridha Jamaaoui che era stato violentemente aggredito dal 27enne nigeriano in via Romagna e che poi aveva perso la vita. Il giovane poi arrestato per omicidio si era dato alla fuga, per essere poi rintracciato dai carabinieri.