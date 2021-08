Ubriaco e ferito a Piazza del Bacio dopo un lite | Ricoverato in ospedale - Tuttoggi

L'aggressore scappato dall'area della lite, si stava nascondendo tra gli autobus in un parcheggio del Minimetro dove è stato fermato

Ancora problemi di ordine pubblico e sicurezza a Piazza del Bacio in zona Fontifegge a Perugia, dove ieri sera i Carabinieri del N.O.R. hanno soccorso un 48enne ubriaco, rimasto ferito dopo una lite.

L’episodio si è consumato intorno alle 20 e i carabinieri dietro segnalazione sono intervenuti trovando a terra la vittima dell’aggressione. L’uomo che presentava alcune lievi ferite all’addome da arma da punta è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

A quel punto, la pattuglia del radiomobile, dopo aver raccolto le prime testimonianze di alcuni presenti, è messa sulle tracce dell’aggressore, descritto come un giovane di origine nordafricane, abituale frequentatore della zona di Fontivegge.

Il tunisino, nel frattempo scappato dall’area della lite, si stava nascondendo in un parcheggio del Minimetro, dove è stato però riconosciuto da una pattuglia dell’Esercito in servizio “Strade Sicure”. I carabinieri che l’hanno fermato tra gli autobus parcheggiati, lo hanno identificato in un 36enne già ricercato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 48 albanese , invece, è stato ricoverato presso l’ospedale “Santa Maria della Misericordia”, in prognosi riservata per un ematoma alla testa procuratosi probabilmente nella caduta.